В Казани началась подготовка к благоустройству Большого Чайкового озера

Фото: мэрия Казани

В парке рядом с Большим Чайковым озером стартовали подготовительные работы. В рамках первой очереди расчистка охватит территорию в 5,5 тыс. кв. метров, а в целом за год будет благоустроена площадь в 2,1 га, сообщает мэрия столицы РТ.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, одна из основных задач при благоустройстве — сохранить уникальную экосистему озер. Так, на этой территории находится одна из наиболее крупных в Татарстане колоний озерной чайки, поэтому работы запланированы в июле — таким образом, чтобы не мешать птицам в период гнездования.

«Наша задача — создавая условия для отдыха горожан, уберечь этот природный оазис, сохранить условия для гнездования птиц», — подчеркнул глава города.

В процессе благоустройства на территории построят две смотровые площадки, чтобы горожане могли наблюдать за птицами, животными, любоваться растениями. Прогулочные тропинки выложат брусчасткой, а на смотровых площадках уложат деревянный настил. Запланировано возведение павильона для кофейни, туалета, удаление аварийных деревьев и высадках нескольких сортов ив, ольхи и других деревьев, создание цветников.

Планируется, что освещение территории будет деликатным, мягким и теплым. Для удобства отдыхающих будут установлены скамьи, столы, информационные стенды. В дальнейшем в пешеходный каркас парка также хотят включить церковь патриарха Тихона. В настоящее время территория недоступна для посетителей.

Благоустройство продолжится в 2025 году.