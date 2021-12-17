«Призываем татарстанцев не расслабляться»: Роспотребнадзор и Минздрав о ситуации с Covid

О необходимости допривить от коронавирусной инфекции пожилых татарстанцев, о грядущей вакцинации подростков, сроках отмены QR-кодов и возможных послаблениях сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали представители Роспотребнадзора и Минздрава республики.

В Татарстане QR-коды не отменят до Нового года

Как минимум до Нового года Татарстан продолжит жить с QR-кодами.

Марина Патяшина: «До Нового года никакой отмены QR-кодов в том режиме, в котором были, не планируется» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«До Нового года никакой отмены QR-кодов в том режиме, в котором были, не планируется», – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Главный санитарный врач отметила, что, несмотря на то что уровень вакцинации в республике сейчас составляет 74% и осталось привить менее 300 тысяч жителей, следует все же достичь уровня вакцинации в 80% и только потом рассуждать о глобальных послаблениях.

«До Нового года QR-коды на транспорте не отменят, потом будем смотреть», – добавила она.

Марина Патяшина подчеркнула, что эти меры уже показали свою эффективность в борьбе с вирусом.

Заболеваемость Covid-19 снижается, ОРВИ – растет

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на протяжении последнего месяца.

«Напомню, за прошлые недели мы имели минус 5%, потом минус 8% и минус 18% за последнюю неделю», – отметила глава санитарного ведомства.

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на протяжении последнего месяца Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

А заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике растет, за последнюю неделю зафиксировали больше 25,6 тыс. случаев.

«У нас на сегодня в Республике Татарстан выявлено уже 153 случая гриппа, 66 случаев было выявлено только за последнюю неделю. В этой связи у нас остались считанные дни до завершения вакцинации против гриппа», – отметила Марина Патяшина.

«На разобщении по причине ОРВИ у большого количества детей находятся 216 классов в 89 школах, в 16 муниципальных образованиях», – отметила спикер.

Всего на разобщении находится 5241 ребенок.

«Полностью закрытых на карантин школ в республике три. Это две школы в Альметьевском районе и одна в Сабинском районе. Остальные школы работают в штатном режиме», – добавила главный санитарный врач республики.

«Полностью закрытых на карантин школ в республике три. Это две школы в Альметьевском районе и одна в Сабинском районе» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В подарок на Новый год – смягчение Covid-правил

В Татарстане рассматривают возможность смягчения некоторых Covid-правил на Новый год.

«Подготовлен ряд предложений по некоторым послаблениям, они находятся на сегодняшний день в оперативном штабе», – отметила спикер.

По словам главного санитарного врача республики, на днях выйдет постановление Кабинета Министров Татарстана, которое разъяснит послабления.

Ранее в Роспотребнадзоре РТ обещали рассмотреть продление работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.

В Татарстане вполовину сократили число Covid-коек

В Татарстане на 50% уменьшили количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией.

Дмитрий Лопушов: «С учетом ситуации снижения заболеваемости оперативно сокращаются койки. Если считать с самого пика, мы сократили их число вполовину: сейчас развернуто более 3,5 тыс. коек» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«С учетом ситуации снижения заболеваемости оперативно сокращаются койки. Если считать с самого пика, мы сократили их число вполовину: сейчас развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций перешли на штатный режим работы», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что все учреждения здравоохранения, которые закрыли Covid-отделения, находятся в полной готовности. В случае ухудшения ситуации они вновь откроются для приема коронавирусных больных.

Темпы вакцинации

Дмитрий Лопушов констатировал, что с начала этой недели Минздрав видит, что ежедневно снижается число прививающихся жителей республики. Это объясняется тем, что значительную часть населения уже привили, однако есть те, кто до сих пор не сделал прививку.

Марина Патяшина добавила, что очень хотелось достигнуть коллективного иммунитета в 80% привитых взрослых жителей Татарстана в декабре, однако пока этого сделать не получается, этой планки планируют достигнуть в январе 2022 года.

«Очень хотелось достигнуть коллективного иммунитета в 80% привитых взрослых жителей Татарстана в декабре, однако пока этого сделать не получается, этой планки планируют достигнуть в январе 2022 года» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В последний период времени охват вакцинацией пожилых значительно увеличилась. Мы практически достигли планки в 60%. Хотя эти 60% мы должны были достигнуть еще весной или летом, поэтому работа с ними ведется», – отметил эпидемиолог.

Участковый терапевт на обходе при запросе жителей в возрасте оформляет заявку на выезд мобильной вакцинальной бригады.

«Тот персонал, который высвобождается от работы в закрытых пунктах вакцинации, будет переведен на работу с пожилыми», – добавил врач.

Напомним, в Казани сегодня закрываются пять пунктов вакцинации.

Глава санитарного ведомства уточнила, что среди лиц старше 60 лет охват вакцинацией 64%, хуже прививаются только студенты – привитых среди них 53%.

Когда начнут прививать от коронавируса подростков Татарстана?

В России зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

Минздрав РТ послал свою заявку на препарат, однако сроки ее поступления пока не ясны.

«Когда вакцина придет, та система вакцинопрофилактики, которая функционирует сейчас, будет функционировать и для детского населения. Скорее всего, это будут детские поликлиники, пункты вакцинации в школах», – заключил Лопушов.

«Когда вакцина придет, та система вакцинопрофилактики, которая функционирует сейчас, будет функционировать и для детского населения» Фото: © Александр Эшкинин / ИА «Татар-информ»

С прививкой ребенка пустят в торговый центр и без родителей, уточнила Марина Патяшина, вместе с поступлением детской вакцины изменится и постановление Правительства республики.

В первое время в мобильных пунктах в торговых центрах и дворцах культуры детей прививать не будут.

Минздрав и Роспотребнадзор РТ призвал жителей не забывать об опасности новой коронавирусной инфекции в предновогодней суете.

«Безусловно, новогоднее настроение увеличивает число контактов между людьми. Я еще раз призываю наших жителей не расслабляться, не забывать о мерах профилактики, поскольку такая расслабленность, безусловно, будет способствовать тому, что мы осложним эпидемиологическую ситуацию после новогодних праздников», – отметила Марина Патяшина.