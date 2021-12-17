В Татарстане готовят постановление о послаблении Covid-правил в Новый год

В Татарстане рассматривают возможность смягчения некоторых Covid-правил на Новый год. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Подготовлен ряд предложений по некоторым послаблениям, они находятся на сегодняшний день в оперативном штабе», – отметила спикер.

По словам главного санитарного врача республики, на днях выйдет постановление Кабинета Министров Татарстана, которое разъяснит послабления.

Ранее в Роспотребнадзоре РТ обещали рассмотреть продление работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.