news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
17 декабря 2021  13:18
Эвелина Киселёва

В Татарстане вполовину сократили число Covid-коек

news_top_970_100

В Татарстане на 50% уменьшили количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«С учетом ситуации снижения заболеваемости оперативно сокращаются койки. Если считать с самого пика, мы сократили их число вполовину: сейчас развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций перешла на штатный режим работы», – отметил спикер.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что все учреждения здравоохранения, которые закрыли Covid-отделения, находятся в полной готовности. В случае ухудшения ситуации они вновь откроются для приема коронавирусных больных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заболеваемость Covid-19 снизилась на 18%.

#коронавирус #койки в больницах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное