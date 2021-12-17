В Татарстане вполовину сократили число Covid-коек

В Татарстане на 50% уменьшили количество коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«С учетом ситуации снижения заболеваемости оперативно сокращаются койки. Если считать с самого пика, мы сократили их число вполовину: сейчас развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций перешла на штатный режим работы», – отметил спикер.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что все учреждения здравоохранения, которые закрыли Covid-отделения, находятся в полной готовности. В случае ухудшения ситуации они вновь откроются для приема коронавирусных больных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заболеваемость Covid-19 снизилась на 18%.