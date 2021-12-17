Пять пунктов вакцинации в Казани сегодня завершат работу

Пять казанских пунктов вакцинации от Covid-19 сегодня работают последний день. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения столицы РТ.

Завершают работу прививочные пункты в «Мегастрое» на проспекте Победы и второй Азинской, сегодня они доработают до 20.00.

Также в 17.00 медики закончат работу в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс» и офисе «Сбербанка» на улице Камалеева. Больше пункты работать не будут.

В культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина в последний день пункт будет работать до 19.00.

В горздраве напомнили, что пункт вакцинации в «Меге» с сегодняшнего дня перестает принимать желающих привиться круглосуточно и переходит на режим работы с 8.00 до 20.00.

«Режим работы остальных пунктов вакцинации остается прежним. О всех последующих изменениях сообщим дополнительно», – отметили в Управлении здравоохранения Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало график работы пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции.