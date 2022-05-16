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Политика
16 мая 2022  16:28

Путин: У России нет проблем с Финляндией и Швецией

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Вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО не будет угрозой, так как у России нет проблем с этими странами, заявил Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости. 

Тем не менее он отметил, что ответная реакция на это решение со стороны Москвы все же последует. 

«Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – сказал он, добавив, что НАТО выходит за рамки своей геополитики и на это необходимо реагировать. 

Путин также подчеркнул, что альянс используется как «инструмент внешней политики одной страны», искусственно расширяясь в интересах США. 

Днем ранее власти Финляндии официально объявили о принятии решения вступить в Североатлантический альянс. Саму заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе предполагается направить в среду, 18 мая, после голосования, которое, очевидно, пройдет 17 мая. 

Планы вступить в Североатлантический альянс появились у Финляндии и соседней Швеции после начала специальной военной операции на Украине. Пока оба государства имеют статус партнеров НАТО.

Накануне Президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского коллегу о желании своей страны подать заявку на вступление в НАТО «в ближайшие дни». Президент РФ при этом назвал вероятный отказ соседнего государства от нейтралитета ошибкой.

 

#НАТО #Владимир Путин
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