Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО 18 мая

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая. Это сделает постоянный представитель страны при Североатлантическом альянсе, рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто шведской газете Aftonbladet.

«С нашей стороны это (подачу заявки — прим. Т-и) сделает посол НАТО в Брюсселе — физически, наверное, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими будет заниматься делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», — пояснил глава финского МИД.

Планы вступить в Североатлантический альянс появились у Финляндии и соседней Швеции после начала специальной военной операции на Украине. Поддержка такого шага среди жителей пока остающихся нейтральными стран резко выросла. Сейчас оба государства имеют статус партнеров НАТО.

Накануне Президент Финляндии Саули Ниинистё проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении свой страны подать заявку на вступление в НАТО «в ближайшие дни». Президент РФ при этом назвал вероятный отказ соседнего государства от военного нейтралитета ошибкой.