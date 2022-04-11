Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом

Швеция и Финляндия собираются вступить в НАТО этим летом, сообщает британская газета The Times.

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — рассказали изданию источники среди американских чиновников.

Опрошенные газетой европейские дипломаты отметили, что обе страны после вступления в альянс расширят возможности НАТО, в частности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС и будут «настоящими игроками» блока.

Финляндия и Швеция начали рассматривать возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в альянс после начала российской военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам обеспечат быстрое вступление в организацию.