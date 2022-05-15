Финляндия официально приняла решение о вступлении в НАТО

Власти Финляндии официально объявили о принятии решения вступить в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Правительства страны.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин охарактеризовала это решение как «историческое», замечает RT.

Консультации состоятся завтра, 16 мая, а собственно голосование, вероятно, пройдет во вторник, 17 мая. Саму заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе предполагается направить в среду, 18 мая, о чем сообщал «Татар-информ».

Планы вступить в Североатлантический альянс появились у Финляндии и соседней Швеции после начала специальной военной операции на Украине. Пока оба государства имеют статус партнеров НАТО.

Накануне Президент Финляндии Саули Ниинистё проинформировал российского лидера Владимира Путина о желании свой страны подать заявку на вступление в НАТО «в ближайшие дни». Президент РФ при этом назвал вероятный отказ соседнего государства от нейтралитета ошибкой.