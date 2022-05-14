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Ру Тат
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Официальная хроника
14 мая 2022  15:54

Путин в разговоре с Ниинисте: Отказ Финляндии от нейтралитета был бы ошибкой

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. В беседе стороны провели откровенный обмен мнениями в связи с намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. 

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России подчеркнул, что такая смена курса может негативно повлиять на отношения с Москвой и сказаться на отношениях двух стран, выстраивавшихся в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.

Также лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе переговоры Москвы и Киева, практически приостановленные последним.

#Владимир Путин #финляндия #НАТО
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