Путин заявил, что в переговорах с Украиной есть позитивные сдвиги

В переговорах России с Украиной наблюдаются позитивные сдвиги, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что разговоры российской делегации с украинской стороной проводятся практически каждый день.

«Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», – сказал он.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта.

Кроме того, 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министрами иностранных дел Украины и Турции в Анталье. По итогам беседы он не исключил возможности личной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции.