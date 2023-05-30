Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на войну в Донбассе

Российские военные были вынуждены ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, начав специальную военную операцию. Своим пониманием причин широкомасштабного конфликта во время посещения центра «Зотов» поделился Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры либо по складам с боеприпасами», — объяснил российский лидер свое видение действий Вооруженных сил РФ.

Путин также заявил, что власти Украины выбрали другой путь — «путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям».

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Серьезно в результате удара никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию на ответную агрессию.