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Путин заявил, что потери ВСУ при контрнаступлении в восемь раз больше российских
Вооруженные силы Украины в ходе начавшейся летом наступательной операции несут в восемь раз большие потери, чем российские войска. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — поделился своей оценкой соотношения потерь глава российского государства.
При этом он назвал действия ВСУ «так называемым контрнаступлением», так как, с точки зрения военной науки, в данном случае речь идет о заранее подготовленной наступательной операции, а не о спонтанном переходе от обороны к контрнаступательным усилиям.
Ранее, 5 октября, Путин оценивал потери украинской армии с начала июня в 90 тыс. санитарных безвозвратных потерь. Нынешние действия российской армии он позднее охарактеризовал как «активную оборону».
Изначально Соединенные Штаты и другие западные страны надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет принудить Россию к переговорам.
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