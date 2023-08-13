WSJ: Запад надеялся, что успешное наступление ВСУ принудит Россию к переговорам

США и другие западные страны надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет принудить Россию к переговорам к этой зиме, однако на сегодня такой исход маловероятен. Об этом пишет Wall Street Journal.

Чиновники надеялись, что российские вооруженные сил понесут урон достаточный, чтобы уже зимой 2024 года заставить Президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», – резюмирует газета, ссылаясь на западных дипломатов, и пишет, что поэтому западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной.

Минобороны России заявило о том, что 4 июня ВСУ попытались провести крупномасштабное наступление. На совещании с членами Совбеза в конце июля Президент РФ Владимир Путин заявил, что у контрнаступления украинской армии нет никаких результатов – «колоссальные ресурсы» и поставки западного оружия, которое по своему качеству зачастую уступает еще советским образцам вооружения, Киеву не помогают.

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