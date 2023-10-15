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Руc Тат
Политика 15 октября 2023 12:43

Путин заявил, что война между ядерными державами будет совсем непохожа на спецоперацию

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Путин заявил, что война между ядерными державами будет совсем непохожа на спецоперацию
Пусковая установка российского ракетного комплекса «Тополь-М»
Фото: Wikipedia.org

Открытая война стран Запада с Россией, если таковая начнется, окажется совсем непохожа на специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Интервьюер попросил главу государства прокомментировать доклад Комиссии при Конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции. Его авторы рекомендовали Штатам быть готовыми к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль (о войне с Россией — прим. Т-и) должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более — воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему», — предположил Путин.

При этом российский лидер признал, что все страны готовятся к вооруженным конфликтам, так как древний принцип «Хочешь мира — готовься к войне» остается к силе.

«Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. <…> если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем», — подчеркнул он.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
#Владимир Путин
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