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СВО 15 октября 2023 11:02

Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

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Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Своим видением обстановки на театре боевых действий поделился Президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, — это называется „активная оборона“. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве», — заметил глава российского государства.

«Это касается и Купянского направления, это касается и Запорожского направления, это касается Авдеевского направления. <…> Населенные пункты могут называться по-разному, <…> я укрупненно говорю», — уточнил Путин, так как журналист поинтересовался в том числе перспективами взятия города Авдеевки под Донецком, бои за который ведутся практически с начала спецоперации.

Относительно украинского контрнаступления Президент России сказал, что оно «провалилось полностью». Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство, но в первую очередь — «бойцов на передовых рубежах за их мужество и героизм».

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
#спецоперация на Украине #Владимир Путин
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