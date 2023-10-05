Путин оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 тыс. человек

Потери Вооруженных сил Украины с момента начала контрнаступления составили 90 тыс. человек убитыми и тяжело ранеными. Своей оценкой поделился Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. — это санитарные безвозвратные потери <…>», — заявил Путин.

По мнению российского лидера, украинская армия также потеряла 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Глава государства также выразил уверенность, что Россия сможет достичь целей, поставленных перед специальной военной операцией. Он заверил, что у властей РФ «есть свое понимание, что и как двигается».

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент России Владимир Путин.