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Путин оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 тыс. человек
Потери Вооруженных сил Украины с момента начала контрнаступления составили 90 тыс. человек убитыми и тяжело ранеными. Своей оценкой поделился Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XХ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. — это санитарные безвозвратные потери <…>», — заявил Путин.
По мнению российского лидера, украинская армия также потеряла 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Глава государства также выразил уверенность, что Россия сможет достичь целей, поставленных перед специальной военной операцией. Он заверил, что у властей РФ «есть свое понимание, что и как двигается».
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