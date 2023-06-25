Власти Липецкой области рассказали об уходе из региона подразделений ЧВК «Вагнер»

Бойцы группы «Вагнер» покинули Липецкую область. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“, остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — отмечают областные власти. Прежде они проинформировали, что информация о масштабных разрушениях дорог и мостов не соответствует действительности.

Еще ночью колонна частной военной компании «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря, о чем тогда же рассказал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Днем стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» завершают выход с территории Воронежской области.