Политика 18 марта 2026 23:19

Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана из-за гибели Лариджани

Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана из-за гибели Лариджани
Президент России Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи из-за гибели в результате израильского авиаудара секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани. Текст послания опубликовала в своем Телеграм-канале Иранская государственная телерадиокомпания (IRIB).

«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», – сказано в траурном послании главы российского государства.

Али Лариджани в 2015 году

Владимир Путин несколько раз встречался с ныне покойным иранским политиком, в том числе – 20 июля 2025 и 30 января 2026 года.

Ранее новый Высший руководитель ИРИ пообещал отомстить за смерть Лариджани. «Каждая кровь имеет свою цену, которую преступные убийцы мучеников вскоре должны будут заплатить», – процитировала слова Верховного лидера его пресс-служба. При этом, как и в случае с предыдущим заявлением Хаменеи-младшего, сам политик предпочел не появляться на публике.

До этого месть за гибель Али Лариджани анонсировал Президент исламской республики Масуд Пезешкиан, назвав произошедшее «крайне скорбным событием». «Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана», – сказал он.

