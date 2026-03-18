Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть секретаря Совбеза Лариджани

Новый Высший руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в начале войны с Соединенными Штатами и Израилем Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи, пообещал отомстить за смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждая кровь имеет свою цену, которую преступные убийцы мучеников вскоре должны будут заплатить», – цитирует слова Верховного лидера его пресс-служба. При этом, как и в случае с предыдущим заявлением Хаменеи-младшего, сам политик предпочел не появляться на публике.

Отсутствие фотографий и видеозаписей нового Верховного лидера ИРИ, сделанных после его избрания, способствует появлению догадок о том, что он погиб или тяжело ранен. В частности, Президент США Дональд Трамп 16 марта заявлял: «Мы не знаем, мертв он или нет. Скажу, что его никто не видел, а это необычно».

Сегодня иранские власти в очередной раз заверили, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и ранее получил лишь легкие травмы из-за израильского авиаудара. Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

Ранее отомстить за смерть Али Лариджани в результате атаки ВВС Израиля пообещал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, назвав произошедшее «крайне скорбным событием». «Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана», – сказал он.

Позднее Пезешкиан в социальной сети X (прежде Twitter) подтвердил гибель еще одного высокопоставленного иранского чиновника – министра разведки Эсмаила Хатиба. «Трусливое убийство моих дорогих соратников Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и [бывшего министра обороны] Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших лиц, повергло нас в глубокую скорбь», – написал он.

«Я выражаю свои соболезнования великому народу Ирана в связи с мученической смертью двух членов Кабинета министров, секретаря Народного собрания, а также военных и командиров [ополчения] „Басидж“», – добавил Президент ИРИ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после гибели Али Лариджани от имени властей России осудил убийства представителей руководства Ирана. «Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийство и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также и других стран», – подчеркнул он в ходе сегодняшнего брифинга.