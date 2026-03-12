Новый Верховный лидер Ирана анонсировал сохранение блокады Ормузского пролива

Новый Высший руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи, сын погибшего Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи, анонсировал продолжение блокады Ормузского пролива и пообещал месть за погибших граждан исламской республики. Его заявление зачитали в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

«<...> безусловно, следует продолжать использовать рычаг блокирования Ормузского пролива», – подчеркнул новый верховный лидер (цитата по агентству Tasnim).

Кроме того, Хаменеи-младший выразил готовность к открытию новых фронтов, где противники Ирана будут более уязвимы, и попытался убедить власти соседних государств, что исламская республика наносит удары только по американским базам на их территории. «Я советую им как можно скорее закрыть [американские] базы <...>», – добавил он.

Наряду с этим новый высший руководитель поблагодарил союзников по так называемой «Оси сопротивления»: как вступивших в войну радикальное ливанское шиитское движение «Хезболла» и связанные с Ираном шиитские милиции Ирака, так и пока не начавших действовать йеменских повстанцев-хуситов.

Отдельно Моджтаба Хаменеи заявил о готовности к мести. «Мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции [Али Хаменеи]. Любой представитель нашей нации, убитый врагом, будет отдельным поводом для мести», – акцентировал он, особо упомянув детей, погибших в школе в Минабе (цитата по ТАСС).

Помимо этого, Верховный лидер ИРИ декларировал намерение потребовать от Соединенных Штатов и Израиля компенсации за причиненный ущерб. «<...> мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется – мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным – мы нанесем им аналогичный ущерб», – подчеркнул он.

Вместе с тем Хаменеи-младший подтвердил гибель жены, сестры и маленького ребенка сестры (они погибли при ударе, целью которого была ликвидация предыдущего Высшего руководителя ИРИ Али Хаменеи).

Ранее британская газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения и находится в коме. До этого иранские официальные лица подтвердили, что новый верховный лидер ранен, но, по их данным, он уже «в порядке».