В Израиле заявили о ликвидации секретаря Совбеза Ирана

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани убит в результате ночного израильского удара по Тегерану. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Только что начальник генерального штаба сообщил мне, что Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, и глава сил „Басидж“ Солеймани были ликвидированы прошлой ночью», – заявил глава израильского военного ведомства (цитата по РИА Новости).

В Иране в ответ заявили, что информация о гибели Али Лариджани не соответствует действительности. Офис политика опубликовал в его Телеграм-канале письмо, посвященное погибшим морякам потопленного американской подлодкой фрегата Dena.

Ранее Лариджани ответил угрозой на угрозы Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа новому Высшему руководителю ИРИ Моджтабе Хаменеи.