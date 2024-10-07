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Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище
Скончавшегося накануне академика РАН, знаменитого кардиохирурга Рената Акчурина похоронят в среду, 9 октября, на Троекуровском кладбище Москвы.
О месте похорон сообщил сын ученого Максим Акчурин, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ в своем Telegram-канале.
Церемония прощания будет организована в тот же день в 10 часов утра — в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни, о чем сообщал «Татар-информ».
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