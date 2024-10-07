Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Скончавшегося накануне академика РАН, знаменитого кардиохирурга Рената Акчурина похоронят в среду, 9 октября, на Троекуровском кладбище Москвы.

О месте похорон сообщил сын ученого Максим Акчурин, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ в своем Telegram-канале.

Церемония прощания будет организована в тот же день в 10 часов утра — в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни, о чем сообщал «Татар-информ».