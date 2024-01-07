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Общество 7 января 2024 17:49

Путин в рамках «Елки желаний» помог 8-летней Кристине побывать на Байкале

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Путин в рамках «Елки желаний» помог 8-летней Кристине побывать на Байкале
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин исполнил еще одну детскую мечту в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» – 8-летняя Кристина с острова Сахалин мечтала побывать на Байкале. Кадры посещения озера девочкой и ее семьей показали на телеканала «Россия-24».

«Байкал, привет! Я счастлива. Ура!» – говорит девочка на кадрах и прыгает от радости.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска, он также выполнит желания еще троих детей.

#Владимир Путин #елка желаний
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