Путин: В ответах НАТО по гарантиям безопасности есть моменты, которые РФ готова обсудить

В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности присутствуют моменты, которые Россия готова обсуждать, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что ответ Североатлантического альянса не отвечает трем базовым требованиям России по гарантиям безопасности.

Он также обратил внимание на то, что некоторые из предложений США Россия ранее сама предлагала западным партнерам. В частности, это касается договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и военной транспарентности.

«<...> в представленных ответах присутствует, как мне докладывался вчера министр иностранных дел Российской Федерации, присутствует ряд соображений, которые мы не только готовы обсуждать, а по сути дела мы в свое время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, в декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, однако дипломатам не удалось прийти к общему решению.

Позже США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.

Ранее Генсек НАТО заявил, что в альянсе еще ждут ответов от России по своим предложениям по гарантиям безопасности.