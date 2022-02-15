Генсек НАТО: Альянс еще ожидает ответ РФ на свои предложения по гарантиям безопасности

НАТО пока еще не получил ответа от России на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы пока не получили ответ от России на наши предложения по безопасности <…> Мы надеемся, что вскоре получим такой ответ», – цитирует его РИА Новости.

Накануне после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Президент России Владимир Путин одобрил официальный ответ на предложения альянса, который, по словам министра иностранных дел, занимает 10 страниц.

Лавров также отметил, что российские возможности для переговоров с Западом по гарантиям безопасности еще не исчерпаны и следует их продолжить.

Напомним, в декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, однако дипломатам не удалось прийти к общему решению.

Позже США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.