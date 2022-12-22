Путин в начале недели подпишет указ об ответе на введение потолка цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин намерен в начале следующей недели подписать указ об ответных предупредительных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — сказал глава государства на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нюансы ответа на потолок цен на нефть еще согласовываются.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией («Коалицией по ограничению цен»). Потолком для «черного золота» из РФ определена планка в 60 долларов за баррель.

Предполагается, что ценовой потолок будет пересматриваться каждые два месяца — впервые это будет сделано в январе будущего года. В решении ЕС говорится, что «предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты».