Первый замглавы Минфина США Адейемо допустила снижение потолка цен на российскую нефть
Страны Запада намерены обсудить дальнейшее снижение установленного ранее максимума цен на нефть из России. Об этом заявила первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters.
«Страны, поддержавшие инициативу о потолке цен, будут обсуждать ужесточение мер. Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути у российской цепочки поставок и способности производить оружие», — отметила представитель администрации США.
С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией («Коалицией по ограничению цен»). Потолком для «черного золота» из РФ признана планка в 60 долларов за баррель.
Предполагается, что ценовой максимум будет пересматриваться каждые два месяца — впервые это будет сделано в январе будущего года. В решении ЕС говорится, что «предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты».