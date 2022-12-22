Песков заявил, что нюансы ответа на потолок цен на нефть еще согласовываются

Нюансы ответа властей РФ на введенный странами Запада максимум цен на российскую нефть на данный момент еще согласовываются. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По нефти — определенные нюансы еще в плане согласования формулировок остаются, как только они будут завершены, мы документ выпустим», — заверил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, подготовлен ли ответ на введение потолка цен на нефть из России.

Стоит отметить, что указ Президента РФ Владимира Путина, содержащий ответ на установление потолка цен, предполагалось опубликовать еще на прошлой неделе.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией («Коалицией по ограничению цен»). Потолком для «черного золота» из РФ определена планка в 60 долларов за баррель.

Предполагается, что ценовой потолок будет пересматриваться каждые два месяца — впервые это будет сделано в январе будущего года. В решении ЕС говорится, что «предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты».