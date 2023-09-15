Путин: США считают это преступлением, но сами применяют кассетные снаряды в зоне СВО

Фото: скриншот видео

Соединенные Штаты называют преступлением применение кассетных боеприпасов, но при этом сами же поставляют такие снаряды Киеву. Так Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о последних данных по применению этого оружия в зоне СВО.

«[Кассетные боеприпасы] применяются и самым широким образом <...> Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, – это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает это преступлением, но позволяет себе это делать, – именно эта ситуация является главной проблемой международных отношений. Поэтому, продолжил Путин, подавляющее большинство участников международного общения борется вместе с Россией за создание многополярного мира, так как такая ситуация почти никого не устраивает, передает пресс-служба Кремля.

20 июля Белый дом заявил, что ВСУ уже неделю применяют кассетные боеприпасы. Как утверждалаThe Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Киев использует их для ударов по российским укреплениям. 22 июля Минобороны России доложило, что из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области различные ранения получили 4 представителя СМИ. От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев.