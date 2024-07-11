Путин вновь позвал Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Власти России ожидают участия Председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани осенью. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

«Передайте, пожалуйста, что мы ждем Председателя Китайской Народной Республики в Казани, в России на саммите БРИКС 22–24 октября», — сказал глава российского государства представителю Китая (цитата по ТАСС).

Беседа состоялась сегодня. 11 июля, на полях проходящего в Санкт-Петербурге X Парламентского форума БРИКС. Российский лидер также попросил передать «самые лучшие, самые дружеские пожелания» китайскому коллеге, сообщает пресс-служба Кремля.

«Все, о чем мы договаривались [с Си Цзиньпином], работает, работает должным образом», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Президент России уже выражал надежду на участие Председателя КНР в саммите БРИКС. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что визит китайского лидера еще не согласован.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.