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Политика 4 июля 2024 20:55

Песков ответил на вопрос об участии Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани

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Визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в саммите БРИКС еще не согласован. Работа будет вестись по дипломатическим каналам, добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет согласовываться по дипломатическим каналам», — приводит его слова ТАСС.

Накануне открытия саммита ШОС в Астане Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на приезд Си Цзиньпина в Казань.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

#Си Цзиньпин #брикс #Дмитрий Песков
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