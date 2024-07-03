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Владимир Путин позвал Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что председатель Китайской Республики Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС. Напомним, мероприятие проведут в столице РТ в октябре 2024-го.
«Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года», — цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер напомнил, что БРИКС является организацией, созданной по их (Путина и Си Цзиньпина) инициативе.
Отметим, что сегодня лидеры двух стран встретились в Астане накануне открытия саммита ШОС.
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