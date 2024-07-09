Путин заявил, что будет рад видеть Моди на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил Премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил на переговорах в Москве.

«Уважаемый господин Премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», — заявил глава государства.

Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Москву накануне. Вчера он провел неформальную встречу с Президентом. Общение, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, продолжалось порядка трех часов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.