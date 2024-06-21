Путин: Россия готова обсуждать безопасность со странами НАТО при их готовности

Россия готова рассматривать вопросы равной и неделимой безопасности в Евразии в том числе со странами, входящими в Евросоюз и НАТО, однако только тогда, когда они будут сами готовы к этому. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, высших образовательных организаций МВД, СК и ФСИН.

«Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое многополярное мироустройство», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что недавно на встрече с руководством российского МИД изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Президент отметил, что Россия готова к обсуждениям ключевых вопросов как с коллегами по ШОС, СНГ, Евразэс, БРИКС, так и с другими объединениями, «европейскими и натовскими государствами в том числе».

«Естественно, тогда, когда они будут к этому готовы», – добавил Путин.

Напомним, 14 июня Президент выступил на встрече с руководством МИД с большой речью, во время которой затронул многие вопросы внешней политики. В частности, он оценил потенциал БРИКС как одного из стержневых институтов многополярного мира, высказался о действиях коллективного Запада и назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной.