Путин призвал создать новую систему безопасности в Евразии

Президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД выразил мнение, что настало время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом передает ТАСС.

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», – сказал глава государства.

По его мнению, страны и региональные структуры Евразии должны самостоятельно определить конкретные сферы сотрудничества в области совместной безопасности и на основе этого выстроить системы работающих институтов и договоренностей, которые реально служили бы достижению общих целей стабильности и развития.

Президент выступил с большой речью, во время которой затронул многие вопросы внешней политики. В частности он оценил потенциал БРИКС как одного из стержневых институтов многополярного мира, высказался о действиях коллективного Запада и назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной.