Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин призвал создать новую систему безопасности в Евразии
Президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД выразил мнение, что настало время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом передает ТАСС.
«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», – сказал глава государства.
По его мнению, страны и региональные структуры Евразии должны самостоятельно определить конкретные сферы сотрудничества в области совместной безопасности и на основе этого выстроить системы работающих институтов и договоренностей, которые реально служили бы достижению общих целей стабильности и развития.
Президент выступил с большой речью, во время которой затронул многие вопросы внешней политики. В частности он оценил потенциал БРИКС как одного из стержневых институтов многополярного мира, высказался о действиях коллективного Запада и назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»