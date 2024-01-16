Путин: Результаты Татарстана очевидны, а КАМАЗ — лидер российского автопрома

Успехи Республики Татарстан очевидны, а КАМАЗ является лидером российского автомобилестроения. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», выслушав доклад главы Набережных Челнов Наиля Магдеева.

«Набережные Челны — город особенный <…>. Я знаю, что первый Президент Татарстана [Минтимер] Шаймиев очень много сделал, мы с ним очень много времени уделили спасению КАМАЗа. Спасибо», — заметил глава государства, после чего мэр Автограда поблагодарил его в ответ.

«КАМАЗ — очевидный лидер автомобилестроения в России, но он и один из лидеров мирового автопрома», — подчеркнул Владимир Путин, напомнив в связи с этим о многочисленных победах команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар».

«Так что вам большое спасибо за результат, они очевидны — в Татарстане вообще и в Набережных Челнах. В том числе это, конечно, результат работы вашей команды — вашей работы и вашей команды», — добавил Президент.

Перед выступлением Путина Магдеев пригласил его в Челны на пятидесятилетие выпуска первого «КАМАЗа».

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 15 и 16 января. Всего было задействовано 35 площадок, которые объединили 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

В делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ — начальником Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным вошел 91 человек.

Несколько глав муниципальных образований республики принимали активное участие в работе форума. Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».