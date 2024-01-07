КАМАЗ лидирует по объему продаж новых грузовиков в РФ

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В России по итогам 2023 года ПАО «КАМАЗ» лидирует по объему продаж новых грузовых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга РФ.

На долю «КАМАЗов» и машин на их базе пришлось 20% от общего количества проданных в стране новых грузовиков — это 28 237 транспортных средств из 140 204.

Лидерами рынка грузовых автомобилей также стали китайские марки Sitrak, Shacman и FAW, по отдельности уступившие КАМАЗу, но в совокупности обошедшие его. За год было реализовано 23 811 грузовиков Sitrak (17% продаж), 19 983 Shacman (14%) и 12 565 FAW (9%).

Если же рассматривать конкретные модели, самым продаваемым грузовым автомобилем на территории России в 2023 году стал китайский тягач Sitrak C7H. Всего было реализовано 19 684 таких машин, что составляет 14% от общего числа проданных новых грузовиков.

В целом по России за 2023 год было продано 140 204 новых грузовиков по сравнению с 80 809 в 2022-м, рост составил 74%. В общей сложности в стране оказалось реализовано 1 319 351 новое транспортное средство по сравнению с 823 695 в предшествующем году (рост — 60%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года. Помимо прочего, в наступившем 2024 году на предприятии собираются спроектировать туристический автобус.

Кроме того, на встрече с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым Президент РФ Владимир Путин отметил успехи КАМАЗа в разработке и выпуске беспилотных магистральных тягачей.