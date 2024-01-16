Путина пригласили в Челны на пятидесятилетие выпуска первого «КАМАЗа»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина пригласили посетить Набережные Челны по случаю пятидесятилетия выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» и четырехвекового юбилея самого города.

«Завершая свое выступление, уважаемый Владимир Владимирович, я хочу вас пригласить в город Набережные Челны. Есть очень хороший повод: в 2026 году исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля [„КАМАЗ“], и в 2026 году исполняется 400 лет со дня основания города Набережные Челны», — заявил мэр Автограда Наиль Магдеев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

«Эти две знаменательные даты очень важны для нашей страны („КАМАЗ“ — это национальное достояние), очень важны для нашей многонациональной Республики Татарстан, важны для нашего города. Ждем вас в гости! Рәхим итегез, бик зур рәхмәт (в переводе с татарского — „Добро пожаловать, большое спасибо“)», — заключил Магдеев.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 15 и 16 января. Всего было задействовано 35 площадок, которые объединили 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

В делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ — начальником Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным вошел 91 человек.

Несколько глав муниципальных образований республики принимали активное участие в работе форума. Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».