Глава Мамадышского района РТ стал лауреатом всероссийской премии «Служение»

Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награждение состоялось в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», участие в церемонии принял Президент РФ Владимир Путин.

Премия была учреждена в соответствии с поручением российского лидера. Она присуждается по десяти номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. Организатором конкурса выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В этом году было рассмотрено около 19 тыс. заявок из 89 субъектов Федерации.

В номинации «Судьба человека — гордость Отечества» представители муниципального сообщества награждаются за особый вклад в дело служения людям. Победителем в ней стала глава сельского поселения из Башкортостана Ильнара Сафина. Награду ей вручил сам Президент России.

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», — подчеркнул Владимир Путин, выступая перед муниципальным сообществом.

Затем Президент РФ провел встречу с главами муниципальных образований субъектов Федерации. В ней, в частности, принял участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 15 и 16 января. Всего было задействовано 35 площадок, которые объединили 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

В делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ — начальником Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным вошел 91 человек. Несколько глав муниципальных образований республики принимали активное участие в работе форума.