Путин провел телефонные переговоры с избранным Президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с избранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил нового Президента ИРИ с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственной государственной должности. До этого Путин направил Пезешкиану поздравительную телеграмму.

Обе стороны выразили удовлетворение «достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений» и подтвердили готовность «к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».

Кроме того, президенты условились об организации в текущем году личных контактов, особо отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах Президента Ирана.