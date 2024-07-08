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Путин провел телефонные переговоры с избранным Президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с избранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер поздравил нового Президента ИРИ с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственной государственной должности. До этого Путин направил Пезешкиану поздравительную телеграмму.
Обе стороны выразили удовлетворение «достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений» и подтвердили готовность «к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».
Кроме того, президенты условились об организации в текущем году личных контактов, особо отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах Президента Ирана.
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