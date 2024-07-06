Минниханов поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах Президента Ирана. Текст телеграммы предоставлен руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой.

«Прошу принять мои искренние поздравления по случаю вашей победы на выборах Президента Исламской Республики Иран. Разделяю с Вами радость этого важного события, свидетельствующего о

прочном доверии к вам со стороны народа Ирана, о высокой оценке им вашей государственной деятельности», — отметил Минниханов.

Раис Татарстана выразил надежду на дальнейшее успешное развитие связей между Казанью и Тегераном, что, в свою очередь, поспособствует укреплению российско-иранских отношений.

«От всей души желаю вам активной и плодотворной деятельности на благо родной страны, доброго здоровья, благополучия и успехов в вашей многогранной работе», — заключил руководитель республики.

Напомним, что ранее с победой Пезешкиана поздравил и Президент России Владимир Путин.