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Минниханов поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах Президента Ирана. Текст телеграммы предоставлен руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой.
«Прошу принять мои искренние поздравления по случаю вашей победы на выборах Президента Исламской Республики Иран. Разделяю с Вами радость этого важного события, свидетельствующего о
прочном доверии к вам со стороны народа Ирана, о высокой оценке им вашей государственной деятельности», — отметил Минниханов.
Раис Татарстана выразил надежду на дальнейшее успешное развитие связей между Казанью и Тегераном, что, в свою очередь, поспособствует укреплению российско-иранских отношений.
«От всей души желаю вам активной и плодотворной деятельности на благо родной страны, доброго здоровья, благополучия и успехов в вашей многогранной работе», — заключил руководитель республики.
Напомним, что ранее с победой Пезешкиана поздравил и Президент России Владимир Путин.
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