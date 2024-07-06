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Масуд Пезешкиян одержал победу на президентских выборах в Иране
Победителем выборов Президента Ирана стал экс-министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиян. Он был выдвинут как кандидат от крыла реформистов, сообщил каналу IRIB официальный представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.
По его данным, Пезешкиян набрал более 53% голосов избирателей — не менее 16,384 млн.
За его конкурента — представителя лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили было отдано 13,538 млн голосов.
Отмечается, что явка на второй тур выборов составила 49,8%, на первый, для сравнения, — 40%.
Напомним, что выборы являются внеочередными и проводятся из-за гибели предыдущего главы исламской республики Эбрахима Раиси. Лидер государства погиб 19 мая в авиакатастрофе.
Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с и.о. Президента Ирана Мохаммадом Мохбером заявил, что отношения Москвы и Тегерана носят по-настоящему дружественный характер и продолжат укрепляться вне зависимости от исхода выборов, которые проводятся в исламской республике
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