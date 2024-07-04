Путин: Отношения России и Ирана будут укрепляться независимо от исхода выборов

Российско-иранские отношения носят по-настоящему дружественный характер и продолжат укрепляться вне зависимости от исхода выборов, которые проводятся в исламской республике. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с и.о. Президента Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия и Иран объединены общим стремлением к созданию многополярного мира и соблюдению всех норм международного права. Их взгляды на решение ключевых вопросов международной повестки практически совпадают.

Путин отметил, что по итогам 2023 года наблюдалось снижение товарооборота между странами. Однако в этом году уже отмечается рост на 14%. В дальнейшем показатели продолжат расти за счет соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

«Государствами — членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при Евразэс. Мы со своей стороны поддерживаем это», — добавил Президент России.

По его данным, отмечается и рост турпотока. Так, количество россиян, посетивших Иран, увеличилось сразу на четверть.