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Путин рассчитывает на укрепление отношений с Ираном при Пезешкиане
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отмечается в тексте.
Путин заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление и наращивание сотрудничества между странами. Это, подчеркнул он, пойдет на благо российского и иранского народов и поможет упрочению региональной безопасности и стабильности.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что во втором туре выборов экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан набрал более 53% голосов избирателей.
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