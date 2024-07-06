Путин рассчитывает на укрепление отношений с Ираном при Пезешкиане

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отмечается в тексте.

Путин заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление и наращивание сотрудничества между странами. Это, подчеркнул он, пойдет на благо российского и иранского народов и поможет упрочению региональной безопасности и стабильности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во втором туре выборов экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан набрал более 53% голосов избирателей.