Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета находились Пригожин и Уткин

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На борту разбившегося у населенного пункта Куженкино Тверской области самолета Embraer действительно находились основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин «Вагнер», по позывному которого и была названа частная военная компания. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на данные компании «МНТ-Аэро».

Помимо Пригожина и Уткина, на борту находились еще пятеро пассажиров (Сергей Пропустин, Евгения Макарьян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев) и трое членов экипажа (командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова).

«Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — уточняют в Росавиации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По данному факту Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело. Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина.