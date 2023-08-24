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Путин: Экспертизы по делу о крушении самолета Пригожина потребуют времени
Экспертизы по делу о крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области потребуют времени, сообщает Президент России Владимир Путин.
«СК начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Пригожина, оно будет доведено до конца», – заявил Путин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по факту произошедшего Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
По словам Президента, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер».
Напомним, накануне в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer. В свою очередь в Росавиации подтвердили, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».
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