Путин: Экспертизы по делу о крушении самолета Пригожина потребуют времени

Экспертизы по делу о крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области потребуют времени, сообщает Президент России Владимир Путин.

«СК начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Пригожина, оно будет доведено до конца», – заявил Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по факту произошедшего Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По словам Президента, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер».

Напомним, накануне в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer. В свою очередь в Росавиации подтвердили, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».