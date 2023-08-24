Путин выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области. На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным он добавил, что предварительные данные говорят о том, что в самолете находились служащие частной военной компании «Вагнер».

«Это всегда трагедия. <...> Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Также он отметил, что знал основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина с 90-х годов, и назвал его талантливым бизнесменом со сложной судьбой.

Напомним, о крушении самолета в Тверской области стало известно накануне вечером. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».