Путин признался, что полет на ракетоносце Ту-160М в Казани был не запланирован

Фото: скриншот трансляции

Президент Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова поделился подробностями полета на модернизированном ракетоносце Ту-160М, который совершил в феврале во время рабочей поездки в Татарстан. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«Последний полет он и не планировался. Потому что министр говорит: „Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машин“, — а промышленность говорит: „А мы еще не сдали“. Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля сказал: „Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа мы можем быть в воздухе. Предлагаю Вам попробовать“. Я говорю: „Хорошо, но через два часа не могу. Там существует график работы, протокольные встречи. Давай завтра“. Он мне говорит: „Будем готовы“. Вот мы с ним сели, полетали», — рассказал глава государства.

Путин отметил, что ему было интересно, как был модернизирован ракетоносец.

«Интересно было сравнить, что произошло с машиной с того времени, когда я на ней летал в 2005 году. И действительно, многое изменилось, это практически новая машина», — заявил Президент, подчеркнув, что «такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие».

«Таким образом мы поддержали нашу ядерную триаду», — резюмировал Путин.

Напомним, 21 февраля Президент посетил Казанский авиационный завод, поднялся в кабину одного из ракетоносцев самолетов и предложил назвать бомбардировщик в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. На следующий день, 22 февраля, российский лидер совершил полет на Ту-160М. После этого он поделился впечатлениями, отметив высокую надежность самолета, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.