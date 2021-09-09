news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 сентября 2021  13:02

Путин примет участие в церемонии прощания с главой МЧС России Зиничевым

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин присоединится к церемонии прощания с главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Президент обязательно простится с Зиничевым», – сказал официальный представитель Кремля.

Песков подтвердил, что церемония состоится 10 сентября. Отвечая на вопрос о том, пройдет ли прощание в Москве, пресс-секретарь отметил, что об этом дополнительно сообщат.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, находясь на учениях в Норильске. Он попытался спасти известного режиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы во время поисков локаций для съемок нового документального фильма. Оба мужчины не выжили.

Путин выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего генерала, добавив, что смерть Зиничева стала и «его личной невосполнимой потерей».

Российский лидер отметил, что их с главой МЧС связывали долгие годы совместной плодотворной работы.

9 сентября Президент посмертно присвоил министру почетное звание Героя России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Евгений Зиничев будет похоронен 10 сентября в Санкт-Петербурге.

 

 

#МЧС России #Владимир Путин #дмитрий песков #евгений зиничев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное