Путин примет участие в церемонии прощания с главой МЧС России Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин присоединится к церемонии прощания с главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Президент обязательно простится с Зиничевым», – сказал официальный представитель Кремля.

Песков подтвердил, что церемония состоится 10 сентября. Отвечая на вопрос о том, пройдет ли прощание в Москве, пресс-секретарь отметил, что об этом дополнительно сообщат.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, находясь на учениях в Норильске. Он попытался спасти известного режиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы во время поисков локаций для съемок нового документального фильма. Оба мужчины не выжили.

Путин выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего генерала, добавив, что смерть Зиничева стала и «его личной невосполнимой потерей».

Российский лидер отметил, что их с главой МЧС связывали долгие годы совместной плодотворной работы.

9 сентября Президент посмертно присвоил министру почетное звание Героя России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Евгений Зиничев будет похоронен 10 сентября в Санкт-Петербурге.